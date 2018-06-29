На вулицях міст вирують ріки: в Греції сталися сильні повені (фото, відео)

10:56, 29 червня 2018
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Повінь в Греції стала справжнім лихом - на вулицях міст вирують ріки - машини відносить у відкрите море, зруйновані кафе і ресторани.

Літні бурі за останні кілька днів викликали повені в центральних і північних районах Греції.

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Про це повідомляє Floodlist. Повінь в Греції стала справжнім лихом - на вулицях міст вирують ріки - машини відносить у відкрите море, зруйновані кафе і ресторани, затоплені перші поверхи будівель. Про поранених і загиблих в результаті лиха не повідомляється.

Відео: YouTube Cataclysm

Згідно з місцевим метеорологічним службам, зафіксовано 156,2 мм опадів за 24 години до 27 червня, а в Халкідікі зафіксовано 110,1 мм.

Раніше жертвами повеней і зсувів у М'янмі стали 11 осіб.

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