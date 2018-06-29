На Балі вивергається вулкан Агунг, сотні жителів евакуйовані (фоторепортаж)

Сьогодні закривали міжнародний аеропорт.

На популярному індонезійському курортному острові Балі через виверження вулкану Агунг евакуювали близько 300 місцевих жителів.

Про це пише DW.

Від середи, 27 червня, Агунг вивергає хмари попелу на висоту до 2500 метрів. Довкола гори організована чотирикілометрова зона безпеки.

У п'ятницю, 29 червня, закрили міжнародний та два місцеві аеропорти. Очікувалося, що центральне летовище попередньо припинить роботу на 16 годин, повідомляє агентство dpa. Загалом скасували 446 рейсів, з них понад 200 - міжнародних. Пізніше міжнародний аеропорт було знову відкрито.

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And another one... #RingofFire is really kicking up.

“Eruption of Bali’s Mount Agung volcano sends column of ash and smoke 8,200 feet into the sky. Officials say nearly 450 flights to and from the island were canceled” as reported by @abcnews. #agung #volcano #bali #indonesia pic.twitter.com/bqR7DyNaIm — The2OC (@The2OC) June 29, 2018

Востаннє Агунг вивергався в 1963 та 1964 роках, тоді вивиерження забрали близько 1200 життів. Рівень небезпеки, утім, поки не сягнув найвищого.

Вулкан Агунг заввишки 3142 метри належить до тихоокеанського вулканічного поясу, знаного своєю активністю.