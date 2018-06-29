На Балі вивергається вулкан Агунг, сотні жителів евакуйовані (фоторепортаж)

11:49, 29 червня 2018
298
0

Сьогодні закривали міжнародний аеропорт.

На популярному індонезійському курортному острові Балі через виверження вулкану Агунг евакуювали близько 300 місцевих жителів.

Про це пише DW.

Від середи, 27 червня, Агунг вивергає хмари попелу на висоту до 2500 метрів. Довкола гори організована чотирикілометрова зона безпеки.

У п'ятницю, 29 червня, закрили міжнародний та два місцеві аеропорти. Очікувалося, що центральне летовище попередньо припинить роботу на 16 годин, повідомляє агентство dpa. Загалом скасували 446 рейсів, з них понад 200 - міжнародних. Пізніше міжнародний аеропорт було знову відкрито.

Виверження вулкана на Гаваях: туристи зняли величезний шматок лави, який плавав у морі (відео)

Востаннє Агунг вивергався в 1963 та 1964 роках, тоді вивиерження забрали близько 1200 життів. Рівень небезпеки, утім, поки не сягнув найвищого. 

Вулкан Агунг заввишки 3142 метри належить до тихоокеанського вулканічного поясу, знаного своєю активністю.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
Кількість жертв повеней і зсувів у В'єтнамі досягла 22 Кількість жертв повеней і зсувів у В'єтнамі досягла 22
"Судний день": Харків накрила потужна піщана буря (відео) "Судний день": Харків накрила потужна піщана буря (відео)
На Балі вивергається вулкан Агунг, сотні жителів евакуйовані (фоторепортаж) На Балі вивергається вулкан Агунг, сотні жителів евакуйовані (фоторепортаж)
Синоптики попереджають про пожежну небезпеку Синоптики попереджають про пожежну небезпеку
У Києві сьогодні дощ, температура до +28° У Києві сьогодні дощ, температура до +28°
У Чернівцях після зливи підтоплені десятки вулиць, значна частина міста залишається без електрики У Чернівцях після зливи підтоплені десятки вулиць, значна частина міста залишається без електрики
"Велика циклонічна депресія": синоптик попередила про значне похолодання, дощі та грози на вихідних "Велика циклонічна депресія": синоптик попередила про значне похолодання, дощі та грози на вихідних

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 22 °
Майже безхмарно
Погода Стерлінг
68 %
755 мм
1.4 м/с
2 %
Стрічка новин