Погода на вихідні: Україну накриють зливи з грозами, на заході до + 16° (карта)
Практично по всій території України на вихідних пройдуть дощі.
На вихідних в Україні пройдуть дощі з грозами, а також трохи похолодає.
Згідно з даними Погода УНІАН, у суботу в столиці очікується дощ з грозою, температура повітря вночі +11°, вдень +24°. У неділю дощ, +9°...+17°.
У Львові завтра хмарно, вночі +10 градусів, удень +17°. У неділю дощ, +8°...+15°.
Грози, град та шквали: в Україні оголошено штормове попередження
У Луцьку в суботу вночі +11°, вдень +19°, злива. У неділю вночі +8°, вдень +16°, хмарно, дощ.
У Вінниці в суботу пройде дощ, температура повітря +10°...+19°. У неділю до +16°, дощ.
В Одесі суботу температура вночі +14°, вдень +27°, можливий дощ з грозою. У неділю +13°...+24° хмарно з проясненнями.
У Харкові в суботу дощ, температура вночі +20°, вдень +29°. У неділю +14°...+25°, можливий невеликий дощ.
У Дніпрі в суботу мінлива хмарність. Температура вночі +18°, вдень +28°. У неділю дощ, температура повітря +14°...+24°.
У Сімферополі завтра злива, +18°...+28°. У неділю +16°...+25°, можливий дощ з грозою.
Жителям Маріуполя на суботу обіцяють сонячну погоду, температура вночі +21°, вдень +29°. У неділю без опадів, температура до +28°.
У Краматорську у суботу дощ з грозою, температура вночі +19°, вдень +31°. У неділю температура до +30°, легкий дощ.
У Сєвєродонецьку завтра можливий дощ з грозою, температура вночі +20°, вдень +30°. У неділю +15°...+32°, невеликий дощ.
Погода на курортах
У Буковелі в суботу пройде дощ, температура до +13°. У неділю дощ, вночі - +4°, вдень +13°.
У Моршині на Львівщині в суботу хмарно, можливий дощ, вночі - +9°, вдень +19°. У неділю очікується слабкий дощ, вночі - +8°, вдень до +15°.
У Трускавці в суботу хмарно, температура до +18°. У неділю невеликий дощ, температура до +15°.
У Сваляві завтра практично безхмарно, до +19°, у неділю дощ, температура повітря +8° ...+16°.
У Затоці в суботу без опадів, вночі +15°, вдень +26°. В неділю хмарно, температура до +23°.
У Бердянську завтра ясно, температура до +28°, в неділю практично безхмарно, температура повітря +19° ...+28°.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+19°... +11°
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Дніпро+30°... +18°
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Донецьк+31°... +18°
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Житомир+19°... +11°
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Запоріжжя+31°... +19°
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Івано-Франківськ+18°... +10°
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Київ+22°... +12°
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Кіровоград+27°... +15°
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Луганськ+32°... +18°
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Луцьк+16°... +11°
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Львів+17°... +9°
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Миколаїв+27°... +17°
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Одеса+28°... +16°
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Полтава+29°... +18°
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Рівне+17°... +11°
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Сімферополь+27°... +18°
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Суми+26°... +18°
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Тернопіль+18°... +10°
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Харків+28°... +19°
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Херсон+27°... +18°
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Хмельницький+17°... +10°
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Черкаси+27°... +15°
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Чернігів+23°... +13°
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Чернівці+19°... +12°