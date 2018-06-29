Погода на вихідні: Україну накриють зливи з грозами, на заході до + 16° (карта)

Практично по всій території України на вихідних пройдуть дощі.

В Україну прийшло похолодання / фото УНІАН

На вихідних в Україні пройдуть дощі з грозами, а також трохи похолодає.

Згідно з даними Погода УНІАН, у суботу в столиці очікується дощ з грозою, температура повітря вночі +11°, вдень +24°. У неділю дощ, +9°...+17°.

У Львові завтра хмарно, вночі +10 градусів, удень +17°. У неділю дощ, +8°...+15°.

Читайте також Грози, град та шквали: в Україні оголошено штормове попередження

У Луцьку в суботу вночі +11°, вдень +19°, злива. У неділю вночі +8°, вдень +16°, хмарно, дощ.

У Вінниці в суботу пройде дощ, температура повітря +10°...+19°. У неділю до +16°, дощ.

В Одесі суботу температура вночі +14°, вдень +27°, можливий дощ з грозою. У неділю +13°...+24° хмарно з проясненнями.

У Харкові в суботу дощ, температура вночі +20°, вдень +29°. У неділю +14°...+25°, можливий невеликий дощ.

Погода на 30 червня / УНІАН

Погода на 1 липня / УНІАН

У Дніпрі в суботу мінлива хмарність. Температура вночі +18°, вдень +28°. У неділю дощ, температура повітря +14°...+24°.

У Сімферополі завтра злива, +18°...+28°. У неділю +16°...+25°, можливий дощ з грозою.

Жителям Маріуполя на суботу обіцяють сонячну погоду, температура вночі +21°, вдень +29°. У неділю без опадів, температура до +28°.

У Краматорську у суботу дощ з грозою, температура вночі +19°, вдень +31°. У неділю температура до +30°, легкий дощ.

У Сєвєродонецьку завтра можливий дощ з грозою, температура вночі +20°, вдень +30°. У неділю +15°...+32°, невеликий дощ.

Погода на курортах

У Буковелі в суботу пройде дощ, температура до +13°. У неділю дощ, вночі - +4°, вдень +13°.

У Моршині на Львівщині в суботу хмарно, можливий дощ, вночі - +9°, вдень +19°. У неділю очікується слабкий дощ, вночі - +8°, вдень до +15°.

У Трускавці в суботу хмарно, температура до +18°. У неділю невеликий дощ, температура до +15°.

У Сваляві завтра практично безхмарно, до +19°, у неділю дощ, температура повітря +8° ...+16°.

У Затоці в суботу без опадів, вночі +15°, вдень +26°. В неділю хмарно, температура до +23°.

У Бердянську завтра ясно, температура до +28°, в неділю практично безхмарно, температура повітря +19° ...+28°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.