"Судний день": Харків накрила потужна піщана буря (відео)

У коментарях користувачі соцмереж порівняли побачене з судним днем.

Піщана буря в Харкові / фото facebook.com/successful.kh

У четвер, 28 червня, Харків накрила потужна піщана буря.

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Відео погодної аномалії опублікували в групі "Успішний Харків" у Facebook.

У коментарях користувачі соцмереж порівняли побачене з судним днем, а інші заявили, що якщо ліси в Україні продовжать вирубувати такими ж темпами, піску в місті буде по коліна.

Раніше повідомлялося, що північ Китаю накрила піщана буря.