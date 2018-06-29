"Судний день": Харків накрила потужна піщана буря (відео)

12:26, 29 червня 2018
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У коментарях користувачі соцмереж порівняли побачене з судним днем.

Піщана буря в Харкові / фото facebook.com/successful.kh
Піщана буря в Харкові / фото facebook.com/successful.kh

У четвер, 28 червня, Харків накрила потужна піщана буря.

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Відео погодної аномалії опублікували в групі "Успішний Харків" у Facebook.

У коментарях користувачі соцмереж порівняли побачене з судним днем, а інші заявили, що якщо ліси в Україні продовжать вирубувати такими ж темпами, піску в місті буде по коліна.

Раніше повідомлялося, що північ Китаю накрила піщана буря.

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