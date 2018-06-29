Кількість жертв повеней і зсувів у В'єтнамі досягла 22
Крім того, щонайменше 16 осіб отримали травми.
Кількість жертв повеней і зсувів, викликаних сильними дощами, у північних гірських провінціях В'єтнаму зросла до 22 людей, ще дев'ять людей вважаються зниклими безвісти.
Про це повідомляє агентство «Сіньхуа». 16 людей загинули в провінції Лайтяу, ще п'ять — у провінції Хазянг і один — в провінції Куангнінь. Всі дев'ять осіб, доля яких в даний час невідома, були зметені раптовою повінню в Лайтяу.
Жертвами повеней і зсувів у М янмі стали 11 осіб
Крім того, щонайменше 16 осіб отримали травми.
Раніше повідомлялося, що повінь в Греції стала справжнім лихом - на вулицях міст вирують ріки - машини відносить у відкрите море, зруйновані кафе і ресторани.
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