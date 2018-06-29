Кількість жертв повеней і зсувів у В'єтнамі досягла 22

13:28, 29 червня 2018
35
0

Крім того, щонайменше 16 осіб отримали травми.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

Кількість жертв повеней і зсувів, викликаних сильними дощами, у північних гірських провінціях В'єтнаму зросла до 22 людей, ще дев'ять людей вважаються зниклими безвісти.

Про це повідомляє агентство «Сіньхуа». 16 людей загинули в провінції Лайтяу, ще п'ять — у провінції Хазянг і один — в провінції Куангнінь. Всі дев'ять осіб, доля яких в даний час невідома, були зметені раптовою повінню в Лайтяу.

Жертвами повеней і зсувів у М янмі стали 11 осіб

Крім того, щонайменше 16 осіб отримали травми.

Раніше повідомлялося, що повінь в Греції стала справжнім лихом - на вулицях міст вирують ріки - машини відносить у відкрите море, зруйновані кафе і ресторани.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
Кількість жертв повеней і зсувів у В'єтнамі досягла 22 Кількість жертв повеней і зсувів у В'єтнамі досягла 22
"Судний день": Харків накрила потужна піщана буря (відео) "Судний день": Харків накрила потужна піщана буря (відео)
На вулицях міст вирують ріки: в Греції сталися сильні повені (фото, відео) На вулицях міст вирують ріки: в Греції сталися сильні повені (фото, відео)
Синоптики попереджають про підвищення рівнів води у річках України Синоптики попереджають про підвищення рівнів води у річках України
В Україні сьогодні місцями зливи з грозами, на сході до + 37° (карта) В Україні сьогодні місцями зливи з грозами, на сході до + 37° (карта)
У Чернівцях після зливи підтоплені десятки вулиць, значна частина міста залишається без електрики У Чернівцях після зливи підтоплені десятки вулиць, значна частина міста залишається без електрики
Град, дощі та шквали: в Україні оголосили штормове попередження Град, дощі та шквали: в Україні оголосили штормове попередження

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 22 °
Майже безхмарно
Погода Стерлінг
68 %
755 мм
1.4 м/с
2 %
Стрічка новин