Кількість жертв повеней і зсувів у В'єтнамі досягла 22

Крім того, щонайменше 16 осіб отримали травми.

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Кількість жертв повеней і зсувів, викликаних сильними дощами, у північних гірських провінціях В'єтнаму зросла до 22 людей, ще дев'ять людей вважаються зниклими безвісти.

Про це повідомляє агентство «Сіньхуа». 16 людей загинули в провінції Лайтяу, ще п'ять — у провінції Хазянг і один — в провінції Куангнінь. Всі дев'ять осіб, доля яких в даний час невідома, були зметені раптовою повінню в Лайтяу.

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Крім того, щонайменше 16 осіб отримали травми.

Раніше повідомлялося, що повінь в Греції стала справжнім лихом - на вулицях міст вирують ріки - машини відносить у відкрите море, зруйновані кафе і ресторани.