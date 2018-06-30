Руйнівна стихія: внаслідок негоди в Україні знеструмлено майже 400 населених пунктів у 10 областях

Також внаслідок інтенсивних опадів підтоплено понад 200 будинків.

В Україні внаслідок негоди знеструмлено 384 населених пункти / фото УНІАН

Внаслідок ускладнення погодних умов 29-30 червня спрацювання системи захисту ліній електропередач знеструмлено 384 населені пункти у 10 областях.

Про це повідомили у прес-центрі Державної служби з питань надзвичайних ситуацій.

Найбільше постраждали мешканці Дніпропетровської та Київської області, там без світла залишаються 157 та 104 населених пункти відповідно.

Також від негоди постраждали Вінницька область – знеструмлено 33 населених пунктів, Полтавська – 26 н.п., Кіровоградська – 15, Запорізька – 14, Херсонська – 12, Черкаська – 10, Миколаївська – 8, та Луганська – 5 населених пунктів. До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

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Внаслідок інтенсивних опадів та поривів вітру в окремих областях зафіксовано випадки підтоплення та пошкодження об’єктів житлової та соціальної сфери.

У Дніпропетровській області пошкоджено дахи чотирьох житлових будинків та будівлі дитячого табору, повалено близько 150 дерев, пошкоджено 6 легкових автомобілів.

В чотирьох районах Львівської області підтоплено 60 присадибних ділянок, 25 житлових будинків та 6 підвалів житлових будинків. Пошкоджено дві дороги місцевого значення.

У восьми районах Івано-Франківської області було підтоплено 202 приватні житлові будинки, 40 присадибних ділянок, пошкоджено 14 км доріг місцевого значення.

Місцевими органами влади вживаються заходи щодо надання допомоги населенню та ліквідації наслідків негоди.

Як повідомляв Погода УНІАН, раніше синоптики попереджали про похолодання та грози на вихідних.