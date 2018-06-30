На Прикарпатті внаслідок сильних дощів підтоплені будинки, зруйновані дороги і мости (фото)

10:24, 30 червня 2018
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Зокрема дощовими водами підтоплено 89 будинків та 1250 присадибні ділянки.

На Прикарпатті внаслідок негоди підтоплено 89 будинків / фото ДСНС
На Прикарпатті внаслідок негоди підтоплено 89 будинків / фото ДСНС

На Івано-Франківщині внаслідок сильних дощів підтоплені будинки, зруйновані дороги і мости.

Як повідомили УНІАН в управлінні цивільного захисту Івано-Франківської облдержадміністрації станом на 8 ранку 30 червня на території окремих районів Івано-Франківської області дощовими водами підтоплено 89 житлових, адміністративних та виробничих будинків, 1250 присадибні ділянки, розмито на річках 9 ділянок берегу, 5 берегоукріплень, одну дамбу, пошкоджено 5 автомобільних та два пішохідні мости, зруйновано 5 автомобільних доріг, пошкоджено 25 ділянок автодоріг.

фото ДСНС
фото ДСНС

За інформацією ПАТ “Прикарпаттяобленерго” електропостачання населених пунктів відновлено повністю станом на сьогодні.

Впродовж доби 29 червня пожежно-рятувальними підрозділами в області здійснено 13 виїздів для відкачування води. Відкачано понад 700 м.куб. води, де було залучено 13 одиниць техніки та 58 чоловік особового складу.

фото ДСНС
фото ДСНС

На територіях підтоплених населених пунктів працюють комісії органів місцевого самоврядування по уточненню розмірів завданих збитків. Ситуація перебуває на особливому контролі у місцевої влади.

Як повідомляв УНІАН, внаслідок негоди в Україні знеструмлено майже 400 населених пунктів у 10 областях.

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