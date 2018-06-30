Мерехтливе небо: українці у соцмережах діляться відео нічної грози з блискавками

Зокрема відео публікували жителі Дніпропетровщини, Запоріжжя, Києва, Черкас та Прикарпаття.

Вночі у багатьох регіонах України пройшла гроза з блискавками / фото УНІАН

Нічна гроза не давала сьогодні спати жителям багатьох регіонів України. Українці поділилися у соцмеражах фото та відео пронизаного блискавками неба.

Зокрема відео публікували жителі Дніпропетровщини, Запоріжжя, Києва, Черкас та Прикарпаття.

У деяких регіонах гроза супроводжувалася рясним дощем, в інших - блискавки мерехтіли навіть без грому.

Відео з Youtube

Відео Keyt Dovidenko

Відео Peter Berezovskyy

Відео Лариса Іроденко

Як повідомляв УНІАН, внаслідок ускладнення погодних умов 29-30 червня спрацювання системи захисту ліній електропередач знеструмлено 384 населені пункти у 10 областях.

На Прикарпатті внаслідок зливи підтоплено 89 житлових, адміністративних та виробничих будинків, 1250 присадибні ділянки, розмито на річках 9 ділянок берегу, 5 берегоукріплень, одну дамбу, пошкоджено 5 автомобільних та два пішохідні мости, зруйновано 5 автомобільних доріг, пошкоджено 25 ділянок автодоріг.