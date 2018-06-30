Погода в Україні: ДСНС попереджає про сильні дощі, град та шквали до 20 м/с
У суботу в країні погіршиться погода. У Києві дощ з грозою, вдень від +19 до +21.
У суботу, 30 червня, в Україні очікується погіршення погодних умов. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.
"30 червня місцями грози, у південних, центральних і східних областях місцями град і шквали 15-20 м/с, в західних і північних областях місцями сильні дощі", – йдеться в повідомленні.
У північних областях грози, місцями град і шквали 15-20 м/с, у більшості центральних областей та в Одеській області – сильний дощ.
Як свідчить прогноз погоди від Укргідрометцентру, в суботу, 30 червня, майже на всій території України дощі. Тільки у західному регіоні сонячно. Максимальна температура повітря сягне позначки +32 градуси.
Так, на заході сухо і сонячно. Вдень температура повітря триматиметься на рівні від 16 до 19 градусів тепла у Закарпатській області - до +21. На сході дощі, вдень від +29 до +32. В центральній частині країни, також очікуються опади, вдень повітря прогріється до +28.
На Прикарпатті внаслідок сильних дощів підтоплені будинки, зруйновані дороги і мости (фото)
На півночі дощ, а в Київській області - з грозою. Вдень стовпчик термометра підніметься до +21. У південному регіону аналогічна погода, вдень 25-29 градусів вище нуля.
У Києві дощ з грозою, вдень від +19 до +21.
Як повідомлялося, в Україні через негоду знеструмлено 384 населених пункти.
Погода в Україні
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Вінниця+17°... +9°
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Дніпро+23°... +14°
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Донецьк+29°... +14°
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Житомир+15°... +10°
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Запоріжжя+26°... +16°
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Івано-Франківськ+17°... +10°
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Київ+16°... +10°
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Кіровоград+20°... +10°
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Луганськ+31°... +17°
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Луцьк+14°... +9°
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Львів+15°... +10°
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Миколаїв+23°... +15°
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Одеса+24°... +13°
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Полтава+20°... +13°
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Рівне+14°... +8°
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Сімферополь+26°... +14°
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Суми+23°... +12°
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Тернопіль+15°... +10°
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Харків+25°... +13°
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Херсон+24°... +15°
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Хмельницький+18°... +10°
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Черкаси+18°... +10°
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Чернігів+14°... +10°
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Чернівці+18°... +9°