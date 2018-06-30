Погода в Україні: ДСНС попереджає про сильні дощі, град та шквали до 20 м/с

11:25, 30 червня 2018
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У суботу в країні погіршиться погода. У Києві дощ з грозою, вдень від +19 до +21.

Майже на всій території України дощитиме / фото УНІАН
Майже на всій території України дощитиме / фото УНІАН

У суботу, 30 червня, в Україні очікується погіршення погодних умов. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"30 червня місцями грози, у південних, центральних і східних областях місцями град і шквали 15-20 м/с, в західних і північних областях місцями сильні дощі", – йдеться в повідомленні.

У північних областях грози, місцями град і шквали 15-20 м/с, у більшості центральних областей та в Одеській області – сильний дощ.

Прогноз погоди на 30 червня від Укргідрометцентру
Прогноз погоди на 30 червня від Укргідрометцентру

Як свідчить прогноз погоди від Укргідрометцентру, в суботу, 30 червня, майже на всій території України дощі. Тільки у західному регіоні сонячно. Максимальна температура повітря сягне позначки +32 градуси.

Так, на заході сухо і сонячно. Вдень температура повітря триматиметься на рівні від 16 до 19 градусів тепла у Закарпатській області - до +21. На сході дощі, вдень від +29 до +32. В центральній частині країни, також очікуються опади, вдень повітря прогріється до +28.

На Прикарпатті внаслідок сильних дощів підтоплені будинки, зруйновані дороги і мости (фото)

На півночі дощ, а в Київській області - з грозою. Вдень стовпчик термометра підніметься до +21. У південному регіону аналогічна погода, вдень 25-29 градусів вище нуля.

У Києві дощ з грозою, вдень від +19 до +21.

Як повідомлялося, в Україні через негоду знеструмлено 384 населених пункти.

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