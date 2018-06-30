Чернігів затопило: на вулицях пливуть човни, машини пішли під воду (фото, відео)

В деяких місцях з-під води видніються лише верхівки мікроавтобусів.

Чернігів пішов під воду / фото facebook.com/igor.zinkevych

30 червня в результаті інтенсивних опадів у Чернігові сталося підтоплення близько 90 приватних домоволодінь на близько 20-ти вулицях міста.

Станом на 12:00 рівень води майже спав, з підтоплених будинків евакуйовані 16 осіб, з яких трьох - передано медичним працівникам, повідомили у прес-центрі Держслужби з питань надзвичайних ситуацій.

У деяких місцях рівень води сягає двох метрів. На вулиці Бойовій затопило паркувальний майданчик: видніються лише верхівки мікроавтобусів і невеликих вантажівок.

Всього на місці події працює 59 чоловік особового складу підрозділів Державної служби України з надзвичайних ситуацій області, задіяно 18 одиниць спеціальної техніки, 2 гумових човни, 13 мотопомп продовжують відкачування води з приватних домогосподарств. Від комунальних служб міста залучено 15 одиниць техніки та 36 працівників. Рятувальники відбуксовують постраждалі машини з автостоянки.

Відео Віталій Перетятько

Як повідомляв УНІАН, в результаті ускладнення погодних умов 29-30 червня і спрацювання системи захисту ліній електропередач знеструмлено 384 населених пункти в 10 областях.