Чернігів затопило: на вулицях пливуть човни, машини пішли під воду (фото, відео)
В деяких місцях з-під води видніються лише верхівки мікроавтобусів.
30 червня в результаті інтенсивних опадів у Чернігові сталося підтоплення близько 90 приватних домоволодінь на близько 20-ти вулицях міста.
Станом на 12:00 рівень води майже спав, з підтоплених будинків евакуйовані 16 осіб, з яких трьох - передано медичним працівникам, повідомили у прес-центрі Держслужби з питань надзвичайних ситуацій.
У деяких місцях рівень води сягає двох метрів. На вулиці Бойовій затопило паркувальний майданчик: видніються лише верхівки мікроавтобусів і невеликих вантажівок.
Всього на місці події працює 59 чоловік особового складу підрозділів Державної служби України з надзвичайних ситуацій області, задіяно 18 одиниць спеціальної техніки, 2 гумових човни, 13 мотопомп продовжують відкачування води з приватних домогосподарств. Від комунальних служб міста залучено 15 одиниць техніки та 36 працівників. Рятувальники відбуксовують постраждалі машини з автостоянки.
Як повідомляв УНІАН, в результаті ускладнення погодних умов 29-30 червня і спрацювання системи захисту ліній електропередач знеструмлено 384 населених пункти в 10 областях.
Погода в Україні
-
Вінниця+17°... +9°
-
Дніпро+23°... +14°
-
Донецьк+29°... +14°
-
Житомир+15°... +10°
-
Запоріжжя+26°... +16°
-
Івано-Франківськ+17°... +10°
-
Київ+16°... +10°
-
Кіровоград+20°... +10°
-
Луганськ+31°... +17°
-
Луцьк+14°... +9°
-
Львів+15°... +10°
-
Миколаїв+23°... +15°
-
Одеса+24°... +13°
-
Полтава+20°... +13°
-
Рівне+14°... +8°
-
Сімферополь+26°... +14°
-
Суми+23°... +12°
-
Тернопіль+15°... +10°
-
Харків+25°... +13°
-
Херсон+24°... +15°
-
Хмельницький+18°... +10°
-
Черкаси+18°... +10°
-
Чернігів+14°... +10°
-
Чернівці+18°... +9°