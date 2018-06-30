У Чернігові міські служби працюють у посиленому режимі в боротьбі зі стихійним лихом
За інформацією начальника відділу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Чернігівської міської ради, лише за останню ніч з 29 червня на 30 червня у місті випала понад місячна норма опадів – 72 мм.
У Чернігові, де сьогодні внаслідок потужної зливи підтоплено 20 вулиць й евакуйовано 16 людей, міські служби працюють у посиленому режимі в боротьбі зі стихійним лихом.
Про це повідомила прес-служба Чернігівської міськради.
Згідно з інформацією, сьогодні у міській раді зібралася комісія під керівництвом заступника міського голови Андрія Черненка з ліквідації надзвичайної ситуації, що склалася у Чернігові внаслідок негоди впродовж декількох днів.
За повідомленням начальника відділу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Чернігівської міської ради Григорія Годуна, лише за останню ніч з 29 червня на 30 червня у місті випала понад місячна норма опадів – 72 мм.
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"Цей циклон спричинив стихійні явища по всій території країни. Завтра, за інформацією Українського Гідрометцентру, він має відступити, а на зміну йому прийде прохолодна погода. Втім, ще сьогодні зливи можуть повторитися", - поінформував Годун.
На засіданні всі керівники комунальних і надзвичайних служб повідомили про найбільш підтоплені вулиці й будинки у Чернігові, зокрема: вул. Кленова, Кільцева, Лісковиця, Текстильщиків, Декабристів та інші. Було зазначено, що всі служби працюють в посиленому режимі: 16 людей евакуйовані, вода відкачується, задіяна вся техніка.
"Ситуація у місті на цей час більш-менш контрольована", - прокоментували у прес-службі міської ради.
Члени комісії вирішили об’їхати найбільш критичні місця в місті й надати всю необхідну допомогу людям, аби нікого не залишити наодинці зі стихійним лихом. За результатами цього обстеження, відбудеться повторне засідання комісії.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 30 червня, в результаті інтенсивних опадів у Чернігові сталося підтоплення близько 90 приватних домоволодінь на близько 20-ти вулицях міста.
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