Укргідрометцентр оприлюднив прогноз погоди на липень
Синоптики прогнозують, що середня місячна температура в липні буде вище середніх багаторічних значень, а от дощів пройде менше норми.
Український гідрометцентр очікує, що середня місячна температура в Україні в липні сягатиме 20-24 градуси тепла.
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«Середня місячна температура передбачається 20-24 градуси, у гірських районах 17-18 градуси, що на 1,5-2,0 градуса вище середніх багаторічних значень. Місячна кількість опадів очікується 32-75 мм, у Карпатах 100-140 мм, що на півдні країни та Дніпропетровщині в межах норми, на решті території – менше норми», – заявили в Укргідрометцентрі.
Як повідомляв УНІАН, завідуюча відділом кліматичних досліджень та прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС та НАН України Вазіра Мартазінова повідомила, що цього року літо в Україні в цілому не буде посушливим, проте східні, частина центральних та південних областей будуть відчувати брак дощів. "Липень буде спокійний. У кінці липня - початку серпня очікуються окремі дуже спекотні дні. Але "гойдалки" - похолодання і потім знову різке підвищення. Початок серпня - з хорошими опадами, цей місяць дуже швидко піде на осінь", - зазначила вона.
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