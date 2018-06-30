У перший день липня синоптики обіцяють грози на всій території України і паводки (відео)

1 липня на всій території України очікуються дощі та грози, на річках Івано-Франківської та Чернівецької областей продовжаться паводки.

1 липня на всій території України очікуються дощі та грози \ фото УНІАН

1 липня на всій території України очікуються дощі та грози, на річках Івано-Франківської та Чернівецької областей триватимуть паводки.

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Про це повідомили в Укргідрометцентрі. За даними синоптиків, вночі 1 липня на річці Прут біля Чернівців очікується проходження максимального рiвня води дощового паводку висотою 300-350 см над нулем поста, на низькорозташованих дiлянках можливий вихiд води на заплаву.

У першій половині доби 1 липня на Дністрі біля Заліщиків очікується проходження максимального рiвня води дощового паводку висотою 670-720 см над нулем поста.

"Можливе часткове затоплення заплави, початкове затоплення сiльськогосподарських угiдь", - заявили в Укргідрометцентрі.

30 та 1 липня на річці Ворона бiля міста Тисмениця можливе продовження пiдйому рiвня води на 0,3–1 м, мiсцями - затоплення заплави, не виключене досягнення вiдмiтки початкового затоплення прирiчкових будiвель.

Крім того, до 2 липня у більшості районів Запорізької, Донецької, Дніпропетровської та Кіровоградської областей зберігається надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека.