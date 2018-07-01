Потоп у Чернігові: від води постраждали 40 вулиць міста (фото)

10:03, 1 липня 2018
382
0

З підтоплених територій відкачано 7 тис. куб. метрів води, ліквідація наслідків підтоплення триває.

Рятувальники надали допомогу постраждалим від підтоплення домівок у Чернігові / LУ ДСНС України у Чернігівській області
Рятувальники надали допомогу постраждалим від підтоплення домівок у Чернігові / LУ ДСНС України у Чернігівській області

Через сильні зливи у Чернігові підтоплено110 домогосподарств та закладів на 40 вулицях міста. Рятувальники за допомогою двох гумових човнів вивезли з зони підтоплення 16 осіб, троє з яких передано медичним працівникам.

У Чернігові через негоду потребують відселення ще 50 людей, розпочався збір допомоги постраждалим

Як повідомляє прес-служба ДСНС України, до проведення аварійно-рятувальних робіт залучалось 18 одиниць техніки, 13 мотопомп та 69 бійців ДСНС.

З підтоплених територій відкачано 7 тис. куб. метрів води. Ліквідація наслідків підтоплення триває.

Напередодні повідомлялось, що 30 червня в результаті інтенсивних опадів у Чернігові сталося підтоплення близько 90 приватних домоволодінь на близько 20-ти вулицях міста. Вода затопила домівки та автомобілі, десятки людей потребують відселення.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
На Івано-Франківщині повінь знесла з берегу ріки ресторан-колибу (фото, відео) На Івано-Франківщині повінь знесла з берегу ріки ресторан-колибу (фото, відео)
Потоп у Чернігові: від води постраждали 40 вулиць міста (фото) Потоп у Чернігові: від води постраждали 40 вулиць міста (фото)
У перший день липня синоптики обіцяють грози на всій території України і паводки (відео) У перший день липня синоптики обіцяють грози на всій території України і паводки (відео)
Укргідрометцентр оприлюднив прогноз погоди на липень Укргідрометцентр оприлюднив прогноз погоди на липень
Руйнівна стихія: внаслідок негоди в Україні знеструмлено майже 400 населених пунктів у 10 областях Руйнівна стихія: внаслідок негоди в Україні знеструмлено майже 400 населених пунктів у 10 областях
"Судний день": Харків накрила потужна піщана буря (відео) "Судний день": Харків накрила потужна піщана буря (відео)
Погода на вихідні: Україну накриють зливи з грозами, на заході до + 16° (карта) Погода на вихідні: Україну накриють зливи з грозами, на заході до + 16° (карта)

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 21 °
Ясно і безхмарно
Погода Стерлінг
68 %
755 мм
2.1 м/с
2 %
Стрічка новин