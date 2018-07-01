Потоп у Чернігові: від води постраждали 40 вулиць міста (фото)

З підтоплених територій відкачано 7 тис. куб. метрів води, ліквідація наслідків підтоплення триває.

Рятувальники надали допомогу постраждалим від підтоплення домівок у Чернігові / LУ ДСНС України у Чернігівській області

Через сильні зливи у Чернігові підтоплено110 домогосподарств та закладів на 40 вулицях міста. Рятувальники за допомогою двох гумових човнів вивезли з зони підтоплення 16 осіб, троє з яких передано медичним працівникам.

Читайте також У Чернігові через негоду потребують відселення ще 50 людей, розпочався збір допомоги постраждалим

Як повідомляє прес-служба ДСНС України, до проведення аварійно-рятувальних робіт залучалось 18 одиниць техніки, 13 мотопомп та 69 бійців ДСНС.

З підтоплених територій відкачано 7 тис. куб. метрів води. Ліквідація наслідків підтоплення триває.

Напередодні повідомлялось, що 30 червня в результаті інтенсивних опадів у Чернігові сталося підтоплення близько 90 приватних домоволодінь на близько 20-ти вулицях міста. Вода затопила домівки та автомобілі, десятки людей потребують відселення.