На Івано-Франківщині повінь знесла з берегу ріки ресторан-колибу (фото, відео)

10:30, 1 липня 2018
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Прикарпаття потерпає від сильних злив: підтоплені будинки, зруйновані дороги і мости.

Прикарпаття страждає від негоди / Facebook - Oleg Yarema
Прикарпаття страждає від негоди / Facebook - Oleg Yarema

В селі Добровляни Івано-Франківської області через негоду вийшла з берегів річка Лімниця. Повінню знесло літній зал місцевого ресторану-колиби, що розташований на березі.

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Відео пригоди оприлюднив у мережі Олег Ярема. «Поплив літній зал у колибі», – написав він.

Раніше повідомлялось, що на Прикарпатті внаслідок сильних дощів підтоплені будинки, зруйновані дороги і мости.

Як повідомили УНІАН в управлінні цивільного захисту Івано-Франківської облдержадміністрації станом на 8 ранку 30 червня на території окремих районів Івано-Франківської області дощовими водами підтоплено 89 житлових, адміністративних та виробничих будинків, 1250 присадибні ділянки, розмито на річках 9 ділянок берегу, 5 берегоукріплень, одну дамбу, пошкоджено 5 автомобільних та два пішохідні мости, зруйновано 5 автомобільних доріг, пошкоджено 25 ділянок автодоріг.

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