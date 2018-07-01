В Україні сьогодні очікуються грози та зливи, західним областям загрожують дощові паводки

Підйом рівню води в річках загрожує, зокрема, Хмельницькій, Вінницькій та Тернопільській областям.

Україна продовжує потерпати від негоди / УНІАН

У центральних, північних, східних областях та на Приазов'ї сьогодні очікуються грози, місцями сильні дощі, град, пориви вітру та шквали 15-20м/с. У водоймах на Заході країни очiкується пiдйом рiвнiв води.

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Про це повідомляє Український гідрометцентр. Так, 1 липня на рiчках басейну Днiстра (Тернопiльська, Хмельницька, Вiнницька області) очiкується пiдйом рiвнiв води на 0,2-1,0 м над рiвнями. При сильних дощах можливе формування значного мiсцевого стоку.

Також сьогодні на р. Ворона бiля м. Тисмениця (Iвано-Франкiвська обл.) може продовжуватись пiдвищення рiвня води на 0,3–1,0 м, над рiвнями на 8.00 30 червня. Мiсцями затоплення заплави, при цьому не виключене досягнення вiдмiтки початкового затоплення прирiчкових будiвель.

У другiй половинi доби 1 липня на р. Днiстер у створi гідрологічного поста Залiщики (Тернопільска обл.) очiкується проходження максимального рівня паводку висотою 670-720 см над нулем поста (рiвень води на 8.00 30 червня дорівнює 508 см над нулем поста), максимальна витрата води прогнозується в межах 1700-2100 куб. м/с. Часткове затоплення заплави, початкове затоплення сiльськогосподарських угiдь.

Нагадаємо, за прогнозами синоптиків, 1 липня на всій території України очікуються дощі та грози, на річках Івано-Франківської та Чернівецької областей триватимуть паводки.