Прогноз погоди на 2 липня: негода відступить зі значної частини території України (схема)

19:05, 1 липня 2018
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У деяких областях зберігатиметься надзвичайна пожежна небезпека.

Негода відступить зі значної частини території України / фото УНІАН
Негода відступить зі значної частини території України / фото УНІАН

Погода на Сході та Півдні України у понеділок, 2 липня, буде теплою та сухою, Захід та Північ огорнуть дощі та холод.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Дощитиме у Львівській, Тернопільській, Волинській, Рівненській, Житомирській, Київській, Чернігівській і Сумській областях. На решті території України буде сонячно.

У західних та північних областях температура в день коливатиметься від 17 до 19 градусів тепла. На Сході повітря прогріється до 26 – 28 градусів. На Півдні та у центральних областях – від 22 до 26 градусів вище нуля. Тепло та сонячно буде і в Криму – 24 – 26 градусів.

2 липня у більшості районів Запорізької, Донецької, Дніпропетровської, Кіровоградської області зберігатиметься надзвичайна пожежна небезпека.

В Україні сьогодні очікуються грози та зливи, західним областям загрожують дощові паводки

Прогноз погоди на понеділок, 2 липня, у містах України:

Ужгород – +17...+19

Львів – +13...+15

Івано-Франківськ – +16...+18

Тернопіль – +16...+18

Чернівці – +17...+19

Хмельницький – +16...+18

Луцьк – +13...+15

Рівне – +13...+15

Житомир – +14...+16

Вінниця – +17...+19

Одеса – +23...+25

Миколаїв – +23...+25

Херсон – +24...+26

Сімферополь – +24...+26

Кропивницький – +22...+24

Черкаси – +19...+21

Чернігів – +17...+19

Суми – +17...+19

Полтава – +21...+23

Дніпро – +24...+26

Запоріжжя – +25...+27

Донецьк – +26...+28

Луганськ – +26...+28

Харків – +23...+24

Київ – +17...+19

Прогноз погоди на 2 липня від Укргідрометцентру
Прогноз погоди на 2 липня від Укргідрометцентру
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