В Україні через негоду залишаються знеструмленими 66 населених пунктів

Проводяться роботи з відновлення електропостачання, відкачування води та ліквідації наслідків негоди.

В Україні залишаються знеструмленими 66 наслених пунктів / фото УНИАН

У Дніпропетровській, Луганській та Київській областях через негоду станом на 19.00 залишаються знеструмленими 66 населених пунктів.

Як повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій, у Дніпропетровській області без електропостачання залишаються 46 н.п., в Луганській – 11 н.п. та у Київській – 9 н.п.

У даний час проводяться роботи з відновлення електропостачання, відкачування води та ліквідації наслідків негоди. Погодні умови стабілізувались.

Як повідомляв УНІАН, станом на ранок у чотирьох областях України внаслідок спрацювання системи захисту ліній електропередач було знеструмлено 136 населених пунктів.