В Україні сьогодні місцями прохолодно, дощі, на сході до +28° (карта)
Найспекотніше буде на сході, на заході - до +18°.
За даними Погода УНІАН, 2 липня в Україні місцями буде прохолодно, можливі опади, спекотно буде лише на сході.
В Україні через негоду залишаються знеструмленими 66 населених пунктів
На сході температура до +28°. На півдні місцями хмарно. Температура до +27°.
На заході України місцями місцями похмуро, зливи. Температура до +18°.
У північних областях очікується мінлива хмарність, місцями дощі. Температура до +21°. В центрі трохи тепліше, місцями хмарно, температура до +24°.
За народним прогнозом, 2 липня — день Зосіма-пасічника. Якщо бджоли сильно летять до своїх вуликів, скоро бути дощу; бджоли стають злішими, частіше жалять — буде посуха; сидять на стінках вулика — до сильної спеки.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
-
Вінниця+17°... +10°
-
Дніпро+24°... +14°
-
Донецьк+26°... +16°
-
Житомир+14°... +11°
-
Запоріжжя+25°... +16°
-
Івано-Франківськ+18°... +10°
-
Київ+15°... +12°
-
Кіровоград+22°... +11°
-
Луганськ+28°... +16°
-
Луцьк+13°... +11°
-
Львів+16°... +10°
-
Миколаїв+24°... +14°
-
Одеса+25°... +14°
-
Полтава+22°... +13°
-
Рівне+13°... +10°
-
Сімферополь+27°... +15°
-
Суми+21°... +12°
-
Тернопіль+15°... +9°
-
Харків+23°... +14°
-
Херсон+25°... +15°
-
Хмельницький+15°... +10°
-
Черкаси+19°... +10°
-
Чернігів+15°... +11°
-
Чернівці+19°... +10°