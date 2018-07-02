В Україні сьогодні місцями прохолодно, дощі, на сході до +28° (карта)

Найспекотніше буде на сході, на заході - до +18°.

Сьогодні місцями опади / фото УНІАН

За даними Погода УНІАН, 2 липня в Україні місцями буде прохолодно, можливі опади, спекотно буде лише на сході.

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На сході температура до +28°. На півдні місцями хмарно. Температура до +27°.

На заході України місцями місцями похмуро, зливи. Температура до +18°.

У північних областях очікується мінлива хмарність, місцями дощі. Температура до +21°. В центрі трохи тепліше, місцями хмарно, температура до +24°.

За народним прогнозом, 2 липня — день Зосіма-пасічника. Якщо бджоли сильно летять до своїх вуликів, скоро бути дощу; бджоли стають злішими, частіше жалять — буде посуха; сидять на стінках вулика — до сильної спеки.

Прогноз погоди в Україні на понеділок, 2 липня

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