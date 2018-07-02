У Києві сьогодні злива, температура до +15°
Ввечері у столиці до +14°.
Згідно з даними Погода УНІАН, 2 липня в Києві буде хмарно, очікується злива, температура до +15°.
В Україні сьогодні місцями прохолодно, дощі, на сході до +28° (карта)
За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +15°, ввечері - до +14°. Вітер південно-західний, до 6,3 м/с.
Сонце в столиці зійшло о 04:50, а зайде о 21:12.
Як повідомляв УНІАН, середня місячна температура в Україні в липні складе 20-24 градуси тепла.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
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