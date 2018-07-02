Негода в Україні: знеструмлено 42 населених пункти

09:17, 2 липня 2018
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Знеструмлено населені пункти у 2 областях.

Залишаються підтопленими деякі ділянки на Львівщині / фото УНІАН
Залишаються підтопленими деякі ділянки на Львівщині / фото УНІАН

В Україні через негоду залишаються знеструмленими 42 населених пункти.

Про це повідомляє ДСНС. "Внаслідок ускладнення погодних умов (грози, пориви вітру) через спрацювання системи захисту ліній електропередач залишаються знеструмленими 42 нас. пункти у 2 областях, а саме: Дніпропетровська – 38 н.п. та Луганська – 4 н.п. Внаслідок інтенсивних опадів та поривів вітру було зафіксовано випадки підтоплення та пошкодження об’єктів житлової сфери.

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Так, в Львівській області залишаються підтопленими 3 присадибні ділянки та 3 підвали житлових будинків в с. Зарічне Стрийського р-ну (всього в 4 районах області було підтоплено 60 присадибних ділянок, 25 житлових будинків та 9 підвалів житлових будинків. Пошкоджено дві дороги місцевого значення).

На даний час проводяться роботи по відновленню електропостачання, відкачці води та ліквідації наслідків негоди. Зазначається, що погодні умови стабілізувались.

Як відомо, раніше Вінницю затопило після сильної зливи.

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