В Україні очікується надзвичайна пожежна небезпека
2 липня в більшості районів Херсонської, Запорізької, Донецької, Дніпропетровської, Кіровоградської надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека.
Протягом найближчих днів в Україні очікується надзвичайна пожежна небезпека.
В Україні сьогодні місцями прохолодно, дощі, на сході до +28° (карта)
Про це повідомляє ДСНС. "За даними УкрГідрометцентру, 2 липня в більшості районів Херсонської, Запорізької, Донецької, Дніпропетровської, Кіровоградської надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека", - йдеться у повідомленні.
Як відомо, синоптики спрогнозували спекотне і багате на катаклізми літо.
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