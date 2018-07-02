2 липня в більшості районів Херсонської, Запорізької, Донецької, Дніпропетровської, Кіровоградської надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека.

Синоптики попередили про пожежну небезпеку / фото УНІАН

Протягом найближчих днів в Україні очікується надзвичайна пожежна небезпека.

Читайте також В Україні сьогодні місцями прохолодно, дощі, на сході до +28° (карта)

Про це повідомляє ДСНС. "За даними УкрГідрометцентру, 2 липня в більшості районів Херсонської, Запорізької, Донецької, Дніпропетровської, Кіровоградської надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека", - йдеться у повідомленні.

Як відомо, синоптики спрогнозували спекотне і багате на катаклізми літо.