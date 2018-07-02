Зима посеред літа: у Карпатах знову пішов сніг (відео)

Сніг пішов на горі Піп Іван - одній з найвищих вершин Карпат.

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1 липня в горах на Закарпатті знову пішов сніг.

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Відео з гори розмістив у Facebook користувач Сергій Прокоп. "Ось так сьогодні мело снігом на Чорній горі (Піп Іван Чорногірський). Погода 1-го липня у високогір'ї була різною", - написав він.

Раніше повідомлялося, що високогірний гірськолижний курорт Драгобрат на Закарпатті засипало снігом.