Зима посеред літа: у Карпатах знову пішов сніг (відео)

10:59, 2 липня 2018
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Сніг пішов на горі Піп Іван - одній з найвищих вершин Карпат.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

1 липня в горах на Закарпатті знову пішов сніг.

Частину Канади засипало снігом (фото, відео)

Відео з гори розмістив у Facebook користувач Сергій Прокоп. "Ось так сьогодні мело снігом на Чорній горі (Піп Іван Чорногірський). Погода 1-го липня у високогір'ї була різною", - написав він.

Раніше повідомлялося, що високогірний гірськолижний курорт Драгобрат на Закарпатті засипало снігом.

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