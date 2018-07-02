У курортній Кирилівці відпочивальників налякав смерч (відео)
Рятувальники оголосили на 2-4 липня на території Запорізької області штормове попередження.
Смерч в Кирилівці
У понеділок, 2 липня, у Кирилівці українці-відпочивальники стали свідками незвичайного природного явища. У курортному селищі пронісся смерч.
Відповідне відео опублікував активіст Данило Щербаков.
В Україні через негоду залишаються знеструмленими 66 населених пунктів
Зазначимо, що рятувальники оголосили на 2-4 липня на території Запорізької області штормове попередження.
Смерч виникає в грозовій хмарі і часто досягає поверхні землі у вигляді хмарного рукава або хобота. Може досягати в діаметрі десятки і навіть сотні метрів.
Як повідомляв УНІАН, 1 липня в горах на Закарпатті знову пішов сніг.
Читайте також
Погода в Україні
-
Вінниця+16°... +9°
-
Дніпро+23°... +15°
-
Донецьк+27°... +14°
-
Житомир+14°... +11°
-
Запоріжжя+25°... +16°
-
Івано-Франківськ+18°... +9°
-
Київ+15°... +12°
-
Кіровоград+22°... +11°
-
Луганськ+28°... +16°
-
Луцьк+13°... +11°
-
Львів+16°... +10°
-
Миколаїв+23°... +14°
-
Одеса+24°... +14°
-
Полтава+21°... +13°
-
Рівне+13°... +10°
-
Сімферополь+27°... +14°
-
Суми+20°... +12°
-
Тернопіль+15°... +9°
-
Харків+22°... +15°
-
Херсон+25°... +16°
-
Хмельницький+15°... +10°
-
Черкаси+20°... +10°
-
Чернігів+14°... +11°
-
Чернівці+19°... +10°
Віргінія, США
+ 23 °
Майже безхмарно
Погода Стерлінг
Відчувається як: +23 °
Вологість: 70 %
Тиск: 755 мм
Вітер: 3.3 м/с
Ймовірність опадів: 2 %
Схід: 05:48
Захід 20:39
Видимість: 13 км
Фаза місяця:
Стрічка новин