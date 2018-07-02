У курортній Кирилівці відпочивальників налякав смерч (відео)

12:06, 2 липня 2018
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Рятувальники оголосили на 2-4 липня на території Запорізької області штормове попередження.

У понеділок, 2 липня, у Кирилівці українці-відпочивальники стали свідками незвичайного природного явища. У курортному селищі пронісся смерч.

Відповідне відео опублікував активіст Данило Щербаков.

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Зазначимо, що рятувальники оголосили на 2-4 липня на території Запорізької області штормове попередження.

Смерч виникає в грозовій хмарі і часто досягає поверхні землі у вигляді хмарного рукава або хобота. Може досягати в діаметрі десятки і навіть сотні метрів.

Як повідомляв УНІАН, 1 липня в горах на Закарпатті знову пішов сніг.

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