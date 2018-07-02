Погода на тиждень: в Україні місцями прохолодно, пройдуть дощі з грозами (карта)

Найспекотніше в Україні буде на сході - до +31°.

Місцями в Україні очікуються опади / фото УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, на цьому тижні в Україні місцями очікуються дощі з грозами, буде тепло, найспекотніше - на сході і півдні.

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У понеділок в Україні прохолодно, місцями опади, температура на сході до +28°, в інших регіонах +15°...+23°.

Прогноз на 2 липня / УНІАН

У вівторок, 3 липня, в Україні прохолодно, місцями можливі дощі. Найспекотніше буде на сході - до +30°.

Прогноз на 3 липня / УНІАН

У середу, 4 липня, також очікуються опади на півночі. Найспекотніше буде на сході і півдні - до +28°. В інших регіонах-до +24°.

Прогноз на 4 липня / УНІАН

У четвер на півночі України дощі. Вночі по країні +12°...+17°, вдень на сході до +28°.

Прогноз на 5 липня / УНІАН

У п'ятницю на заході пройдуть дощі з грозами. На сході до +28°, на заході до +27°.

Погода на 6 липня / УНІАН

7 та 8 липня в Україні місцями прогнозуються дощі з грозами, на більшій частині території буде до +25°. У суботу вночі найпрохолодніше буде на заході - до +14°, на решті території +15°...+19°. Вдень температура по країні +26°...+30°, найспекотніше на сході. У неділю на заході і півночі дощі, вночі на півночі до +13°, вдень в Україні від +21° на заході до +31° на сході.

Прогноз на 7 липня / УНІАН

Прогноз на 8 липня / УНІАН

Народний прогноз

4 липня - день Терентія. Вранці туман стелиться по траві - буде хороша погода. Якщо вранці трава суха - до ночі чекай на дощ.

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5 липня - день Уляни, день Зінона і Зіни. Якщо на Уляну хороша погода - буде тепло і сонце сім тижнів поспіль. Якщо йде дощ, все літо до вересня дощове.

7 липня — Різдво Іоанна Хрестителя (Івана Купала). Гроза на Івана — горіхів буде мало, і ті порожні. Купальська ніч зоряна — будуть гриби.

8 липня - день покровителів всіх закоханих Петра і Февронії. Якщо у цей день йде дощ - буде гарний врожай меду.

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