Погода на тиждень: в Україні місцями прохолодно, пройдуть дощі з грозами (карта)
Найспекотніше в Україні буде на сході - до +31°.
Згідно з даними Погода УНІАН, на цьому тижні в Україні місцями очікуються дощі з грозами, буде тепло, найспекотніше - на сході і півдні.
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У понеділок в Україні прохолодно, місцями опади, температура на сході до +28°, в інших регіонах +15°...+23°.
У вівторок, 3 липня, в Україні прохолодно, місцями можливі дощі. Найспекотніше буде на сході - до +30°.
У середу, 4 липня, також очікуються опади на півночі. Найспекотніше буде на сході і півдні - до +28°. В інших регіонах-до +24°.
У четвер на півночі України дощі. Вночі по країні +12°...+17°, вдень на сході до +28°.
У п'ятницю на заході пройдуть дощі з грозами. На сході до +28°, на заході до +27°.
7 та 8 липня в Україні місцями прогнозуються дощі з грозами, на більшій частині території буде до +25°. У суботу вночі найпрохолодніше буде на заході - до +14°, на решті території +15°...+19°. Вдень температура по країні +26°...+30°, найспекотніше на сході. У неділю на заході і півночі дощі, вночі на півночі до +13°, вдень в Україні від +21° на заході до +31° на сході.
Народний прогноз
4 липня - день Терентія. Вранці туман стелиться по траві - буде хороша погода. Якщо вранці трава суха - до ночі чекай на дощ.
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5 липня - день Уляни, день Зінона і Зіни. Якщо на Уляну хороша погода - буде тепло і сонце сім тижнів поспіль. Якщо йде дощ, все літо до вересня дощове.
7 липня — Різдво Іоанна Хрестителя (Івана Купала). Гроза на Івана — горіхів буде мало, і ті порожні. Купальська ніч зоряна — будуть гриби.
8 липня - день покровителів всіх закоханих Петра і Февронії. Якщо у цей день йде дощ - буде гарний врожай меду.
Детальніше про погоду у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+16°... +9°
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Дніпро+23°... +15°
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Донецьк+27°... +14°
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Житомир+14°... +11°
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Запоріжжя+26°... +16°
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Івано-Франківськ+18°... +9°
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Київ+15°... +12°
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Кіровоград+22°... +11°
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Луганськ+28°... +16°
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Луцьк+13°... +11°
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Львів+16°... +10°
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Миколаїв+24°... +14°
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Одеса+24°... +14°
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Полтава+21°... +13°
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Рівне+12°... +10°
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Сімферополь+27°... +15°
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Суми+20°... +12°
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Тернопіль+16°... +9°
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Харків+23°... +15°
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Херсон+25°... +16°
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Хмельницький+15°... +10°
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Черкаси+20°... +10°
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Чернігів+14°... +11°
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Чернівці+20°... +10°