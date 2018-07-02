У Краснодарському краї РФ випав град розміром з кулак (фото, відео)
Великі градини нанесли значні пошкодження десяткам автомобілів.
Потужний град серйозно пошкодив десятки машин і будинки в Краснодарському краї РФ.
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Про це у соцмережах повідомляють очевидці. Великі градини нанесли значні пошкодження десяткам автомобілів в Краснодарському краї.
Як повідомляє РИА Новости, в декількох районах Краснодарського краю пройшов сильний град і піднявся вітер, який в окремих місцях повалив дерева та завдав шкоди особистим господарствам, був знеструмлений ряд населених пунктів. Найбільше постраждали північ і центр регіону.
На Кубані чоловік загинув в результаті падіння даху власного будинку, знесеного поривом шквалистого вітру, його дружина перебуває в лікарні.
Страшний град пройшов в Краснодарському краї 30 червня 2018 року. Тимашевский , Кореновський і Vyselkovskij райони були в епіцентрі природного аномалії. #краснодар #краснодарскийкрай #краснодарский_край #краснодармойгород #типичныйкраснодар #краснодарсити #кубань #тимашевск #кореновск #сочі #сочи2018 #краснаяполяна #адлер #град #дощ #негода #ураган #анапа #ростов #олимпийскийпарк #fifa2018 #russia2018 #лето2018 #москва
Раніше Колорадо засипало величезним градом розміром з тенісний м'яч.
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