У Краснодарському краї РФ випав град розміром з кулак (фото, відео)

13:11, 2 липня 2018
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Великі градини нанесли значні пошкодження десяткам автомобілів.

Град в Росії / instagram.com/obiyavlenie_stavropolie26/
Град в Росії / instagram.com/obiyavlenie_stavropolie26/

Потужний град серйозно пошкодив десятки машин і будинки в Краснодарському краї РФ.

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Про це у соцмережах повідомляють очевидці. Великі градини нанесли значні пошкодження десяткам автомобілів в Краснодарському краї.

Як повідомляє РИА Новости, в декількох районах Краснодарського краю пройшов сильний град і піднявся вітер, який в окремих місцях повалив дерева та завдав шкоди особистим господарствам, був знеструмлений ряд населених пунктів. Найбільше постраждали північ і центр регіону.

На Кубані чоловік загинув в результаті падіння даху власного будинку, знесеного поривом шквалистого вітру, його дружина перебуває в лікарні.

Раніше Колорадо засипало величезним градом розміром з тенісний м'яч.

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