На Львівщині внаслідок негоди підтоплено будівлі двох сільрад, школи і 27 житлових будинків
Зруйновано 14,8 км доріг обласного значення.
У Турківському районі Львівської області внаслідок сильних дощів та виходу річок з берегів залишаються підтопленими будівлі двох сільських рад, школи-дитсадка і 27 житлових будинків.
Як повідомили УНІАН у департаменті цивільного захисту Львівської облдержадміністрації, станом на сьогоднішній ранок внаслідок сильних дощів, які пройшли 29 червня на території гірського, Турківського району, залишаються підтопленими будівлі Завадівської та Ясенецької сільрад, у місті Турка підтоплене підвальне приміщення школи-дитсадка.
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Загалом на території Завадівської та Ясенецької сільських рад зруйновано 14,8 км доріг обласного значення, 15 км доріг комунальної власності, 11 пішохідних переходів та 5 містків, підтоплено 27 житлових будинків, 37 криниць, 47 присадибних ділянок.
Також залишаються підтопленими 3 присадибні ділянки і 3 підвали житлових будинків в селі Зарічне Стрийського району.
До ліквідації наслідків негоди від ДСНС залучались 236 рятувальників та 80 одиниць техніки.
Як відомо, внаслідок негоди в Україні знеструмлено 42 населених пункти.
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