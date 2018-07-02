На Львівщині внаслідок негоди підтоплено будівлі двох сільрад, школи і 27 житлових будинків

14:17, 2 липня 2018
307
0

Зруйновано 14,8 км доріг обласного значення.

До ліквідації наслідків негоди від ДСНС залучались 236 рятувальників та 80 одиниць техніки / dsns.gov.ua
До ліквідації наслідків негоди від ДСНС залучались 236 рятувальників та 80 одиниць техніки / dsns.gov.ua

У Турківському районі Львівської області внаслідок сильних дощів та виходу річок з берегів залишаються підтопленими будівлі двох сільських рад, школи-дитсадка і 27 житлових будинків.

Як повідомили УНІАН у департаменті цивільного захисту Львівської облдержадміністрації, станом на сьогоднішній ранок внаслідок сильних дощів, які пройшли 29 червня на території гірського, Турківського району, залишаються підтопленими будівлі Завадівської та Ясенецької сільрад, у місті Турка підтоплене підвальне приміщення школи-дитсадка.

У курортній Кирилівці відпочивальників налякав смерч (відео)

Загалом на території Завадівської та Ясенецької сільських рад зруйновано 14,8 км доріг обласного значення, 15 км доріг комунальної власності, 11 пішохідних переходів та 5 містків, підтоплено 27 житлових будинків, 37 криниць, 47 присадибних ділянок.

Також залишаються підтопленими 3 присадибні ділянки і 3 підвали житлових будинків в селі Зарічне Стрийського району.

До ліквідації наслідків негоди від ДСНС залучались 236 рятувальників та 80 одиниць техніки.

Як відомо, внаслідок негоди в Україні знеструмлено 42 населених пункти.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
Помаранчеве небо і обвуглений ліс: потужні пожежі охопили північ Каліфорнії (фото, відео) Помаранчеве небо і обвуглений ліс: потужні пожежі охопили північ Каліфорнії (фото, відео)
Погода на тиждень: в Україні місцями прохолодно, пройдуть дощі з грозами (карта) Погода на тиждень: в Україні місцями прохолодно, пройдуть дощі з грозами (карта)
В Україні очікується надзвичайна пожежна небезпека В Україні очікується надзвичайна пожежна небезпека
Негода в Україні: знеструмлено 42 населених пункти Негода в Україні: знеструмлено 42 населених пункти
У Києві сьогодні злива, температура до +15° У Києві сьогодні злива, температура до +15°
В Україні через негоду залишаються знеструмленими 66 населених пунктів В Україні через негоду залишаються знеструмленими 66 населених пунктів
Прогноз погоди на 2 липня: негода відступить зі значної частини території України (схема) Прогноз погоди на 2 липня: негода відступить зі значної частини території України (схема)

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 26 °
Ясно і безхмарно
Погода Стерлінг
71 %
755 мм
2.8 м/с
2 %
Стрічка новин