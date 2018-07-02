Тайфун "Прапірун" накрив Південну Корею, є загиблий

В цілому 33 рейси у восьми аеропортах по всій країні були скасовані. Сильні дощі викликали повені в багатьох районах.

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Південна Корея в неділю постраждала від потужних злив, викликаних наближенням до південно-західного узбережжя країни тайфуну «Прапірун».

В результаті складних погодних умов щонайменше одна людина пропала безвісти, ще одна загинула, повідомляє The Korea Herald.

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В цілому 33 рейсу у восьми аеропортах по всій країні були скасовані. Сильні дощі викликали повені в багатьох районах.

Раніше в Індії 69 осіб стали жертвами проливних дощів.