Тайфун "Прапірун" накрив Південну Корею, є загиблий

14:52, 2 липня 2018
34
0

В цілому 33 рейси у восьми аеропортах по всій країні були скасовані. Сильні дощі викликали повені в багатьох районах.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

Південна Корея в неділю постраждала від потужних злив, викликаних наближенням до південно-західного узбережжя країни тайфуну «Прапірун».

В результаті складних погодних умов щонайменше одна людина пропала безвісти, ще одна загинула, повідомляє The Korea Herald.

П'ятому ятеро осіб загинули в Китаї в результаті сходження зсуву

В цілому 33 рейсу у восьми аеропортах по всій країні були скасовані. Сильні дощі викликали повені в багатьох районах.

Раніше в Індії 69 осіб стали жертвами проливних дощів.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
Помаранчеве небо і обвуглений ліс: потужні пожежі охопили північ Каліфорнії (фото, відео) Помаранчеве небо і обвуглений ліс: потужні пожежі охопили північ Каліфорнії (фото, відео)
Тайфун "Прапірун" накрив Південну Корею, є загиблий Тайфун "Прапірун" накрив Південну Корею, є загиблий
У Краснодарському краї РФ випав град розміром з кулак (фото, відео) У Краснодарському краї РФ випав град розміром з кулак (фото, відео)
У курортній Кирилівці відпочивальників налякав смерч (відео) У курортній Кирилівці відпочивальників налякав смерч (відео)
Негода в Україні: знеструмлено 42 населених пункти Негода в Україні: знеструмлено 42 населених пункти
В Україні сьогодні місцями прохолодно, дощі, на сході до +28° (карта) В Україні сьогодні місцями прохолодно, дощі, на сході до +28° (карта)
В Україні через негоду залишаються знеструмленими 66 населених пунктів В Україні через негоду залишаються знеструмленими 66 населених пунктів

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 26 °
Майже безхмарно
Погода Стерлінг
71 %
755 мм
2.8 м/с
2 %
Стрічка новин