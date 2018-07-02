Останній день червня у Києві виявився найбільш дощовитим за 128 років

30 червня випало 68,3 міліметри опадів. Найспекотніше у Києві було 22 червня, коли максимальна температура після полудня піднялась до +30,7°.

Опадів у столиці в червні випало 111 мм / фото УНІАН

Перший місяць літа у столиці виявився теплим та дуже дощовитим в останній день.

Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського. "За даними спостережень метеостанції обсерваторії імені Бориса Срезневського середньомісячна температура повітря червня у Києві склала +20,6°, що на 2,4° вище за кліматичну норму", - йдеться у повідомленні.

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Найспекотніше у Києві було 22 червня, коли максимальна температура після полудня піднялась до +30,7°, а найхолодніше було 7 червня, коли мінімальна температура під ранок опустилась до +8,5°.

Опадів у столиці випало 111 мм, що склало 152 % кліматичної норми, причому 30 червня їх випало 68,3 мм, що є найбільшою кількістю за 128 років спостережень для цього дня. Попередній рекорд для 30 червня був у 1896 році і становив 26,8 мм.

Як відомо, раніше березень у Києві побив три температурні рекорди.