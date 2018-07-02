Завтра в Україні місцями дощі, на сході до +30° (відеопрогноз)

На півночі, півдні та заході місцями дощі.

Завтра в Україні місцями очікуються опади / фото УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, у вівторок, 3 липня, місцями в Україні пройдуть дощі, найспекотніше буде на сході - до +30°.

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На сході спекотно, температура до +30°. Жителів південних регіонів місцями очікують дощі. Температура до +27°.

На заході України місцями дощі. Температура до +22°.

У північних областях мінлива хмарність, місцями дощ. Температура до +21°. У центрі хмарно, температура до +24°.

За народним прогнозом, 3 липня - день Мефодія-перепелятника. Якщо на Мефодія дощ, він з перервами буде йти сорок днів.

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