Завтра в Україні місцями дощі, на сході до +30° (відеопрогноз)

16:30, 2 липня 2018
46
0

На півночі, півдні та заході місцями дощі.

Завтра в Україні місцями очікуються опади / фото УНІАН
Завтра в Україні місцями очікуються опади / фото УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, у вівторок, 3 липня, місцями в Україні пройдуть дощі, найспекотніше буде на сході - до +30°.

Погода на тиждень: в Україні місцями прохолодно, пройдуть дощі з грозами (карта)

На сході спекотно, температура до +30°. Жителів південних регіонів місцями очікують дощі. Температура до +27°.

На заході України місцями дощі. Температура до +22°.

У північних областях мінлива хмарність, місцями дощ. Температура до +21°. У центрі хмарно, температура до +24°.

За народним прогнозом, 3 липня - день Мефодія-перепелятника. Якщо на Мефодія дощ, він з перервами буде йти сорок днів.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
У Києві завтра без опадів, температура до +19° У Києві завтра без опадів, температура до +19°
Завтра в Україні місцями дощі, на сході до +30° (відеопрогноз) Завтра в Україні місцями дощі, на сході до +30° (відеопрогноз)
На Львівщині внаслідок негоди підтоплено будівлі двох сільрад, школи і 27 житлових будинків На Львівщині внаслідок негоди підтоплено будівлі двох сільрад, школи і 27 житлових будинків
Погода на тиждень: в Україні місцями прохолодно, пройдуть дощі з грозами (карта) Погода на тиждень: в Україні місцями прохолодно, пройдуть дощі з грозами (карта)
У курортній Кирилівці відпочивальників налякав смерч (відео) У курортній Кирилівці відпочивальників налякав смерч (відео)
Негода в Україні: знеструмлено 42 населених пункти Негода в Україні: знеструмлено 42 населених пункти
У Києві сьогодні злива, температура до +15° У Києві сьогодні злива, температура до +15°

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 26 °
Ясно і безхмарно
Погода Стерлінг
71 %
755 мм
2.8 м/с
2 %
Стрічка новин