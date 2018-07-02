У Києві завтра без опадів, температура до +19°

Ввечері у столиці до +17°.

У Києві завтра мінлива хмарність / фото УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, 3 липня в Києві очікується мінлива хмарність, температура до +19°.

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За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +19°, ввечері - до +17°. Вітер південно-західний і західний, до 4,5 м/с.

Сонце в столиці зійде о 04:51, а зайде о 21:12.

Як повідомляв УНІАН, цього тижня в Україні місцями очікуються дощі з грозами.

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