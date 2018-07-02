Помаранчеве небо і обвуглений ліс: потужні пожежі охопили північ Каліфорнії (фото, відео)
Неймовірно спекотна і вітряна погода тримається в Каліфорнії вже кілька тижнів.
Потужні лісові пожежі охопили північ Каліфорнії - дим поширюється настільки, що небо над Сан-Франциско стало помаранчевим.
Про це йдеться в сюжеті ТСН. Новий осередок вогню виявили в регіоні Йоло. На західному узбережжі США дуже гаряче: вирують 4 лісові пожежі. Пожежникам досі не вдається їх погасити. Очевидці діляться фотографіями в соцмережах.
Love San Francisco's Blade Runner 2049 sky today - everything's so yellow pic.twitter.com/tfWsOZbQZo— Ackshaey (@ackshaey) July 1, 2018
San Francisco Sky today. No filter. pic.twitter.com/0nfhFtq1yX— Alex Shyba (@alexshyba) July 1, 2018
The sky over San Francisco today from the Yolo County Fire.#countyfire pic.twitter.com/auVcITZomW— William Chamberlain (@chamberlainwill) July 1, 2018
San Francisco sky is bizarre right now. Релей scattering through this cloud is depleting all the blues and leaving us with a sepia sky. pic.twitter.com/weUDCkulsN— Rick Zuzow (@RickZuzow) July 1, 2018
Неймовірно спекотна і вітряна погода тримається в Каліфорнії вже кілька тижнів. Тому сухі дерева і кущі спалахують як сірники. Влада штату продовжує евакуацію.
Раніше в Британії сталася велика пожежа, евакуювали десятки будинків.
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