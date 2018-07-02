Помаранчеве небо і обвуглений ліс: потужні пожежі охопили північ Каліфорнії (фото, відео)

15:53, 2 липня 2018
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Неймовірно спекотна і вітряна погода тримається в Каліфорнії вже кілька тижнів.

Зміг в Каліфорнії / twitter.com/alexshyba
Зміг в Каліфорнії / twitter.com/alexshyba

Потужні лісові пожежі охопили північ Каліфорнії - дим поширюється настільки, що небо над Сан-Франциско стало помаранчевим.

Про це йдеться в сюжеті ТСН. Новий осередок вогню виявили в регіоні Йоло. На західному узбережжі США дуже гаряче: вирують 4 лісові пожежі. Пожежникам досі не вдається їх погасити. Очевидці діляться фотографіями в соцмережах.

Неймовірно спекотна і вітряна погода тримається в Каліфорнії вже кілька тижнів. Тому сухі дерева і кущі спалахують як сірники. Влада штату продовжує евакуацію.

Раніше в Британії сталася велика пожежа, евакуювали десятки будинків.

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