В Україні сьогодні місцями прохолодно, дощі, на сході до +30° (карта)

Найспекотніше буде на сході, на заході - до +22°.

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За даними Погода УНІАН, 3 липня в Україні місцями буде прохолодно, на заході можливі опади, спекотно буде лише на сході.

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На сході температура до +30°. На півдні місцями хмарно. Температура до +27°.

На заході України місцями хмарно, зливи. Температура до +22°.

У північних областях очікується мінлива хмарність, місцями гроза. Температура до +21°. В центрі трохи тепліше, місцями хмарно, температура до +24°.

За народним прогнозом, 3 липня - день Мефодія-перепелятника. Якщо на Мефодія дощ, він з перервами буде йти сорок днів.

Прогноз погоди в Україні на вівторок, 3 липня

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