В Україні сьогодні місцями прохолодно, дощі, на сході до +30° (карта)
Найспекотніше буде на сході, на заході - до +22°.
За даними Погода УНІАН, 3 липня в Україні місцями буде прохолодно, на заході можливі опади, спекотно буде лише на сході.
Останній день червня у Києві виявився найбільш дощовитим за 128 років
На сході температура до +30°. На півдні місцями хмарно. Температура до +27°.
На заході України місцями хмарно, зливи. Температура до +22°.
У північних областях очікується мінлива хмарність, місцями гроза. Температура до +21°. В центрі трохи тепліше, місцями хмарно, температура до +24°.
За народним прогнозом, 3 липня - день Мефодія-перепелятника. Якщо на Мефодія дощ, він з перервами буде йти сорок днів.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Читайте також
Погода в Україні
-
Вінниця+20°... +12°
-
Дніпро+24°... +15°
-
Донецьк+29°... +14°
-
Житомир+18°... +13°
-
Запоріжжя+26°... +15°
-
Івано-Франківськ+21°... +10°
-
Київ+18°... +13°
-
Кіровоград+23°... +13°
-
Луганськ+30°... +17°
-
Луцьк+18°... +12°
-
Львів+20°... +11°
-
Миколаїв+25°... +15°
-
Одеса+26°... +14°
-
Полтава+22°... +14°
-
Рівне+17°... +12°
-
Сімферополь+27°... +13°
-
Суми+21°... +13°
-
Тернопіль+19°... +10°
-
Харків+24°... +14°
-
Херсон+27°... +16°
-
Хмельницький+18°... +11°
-
Черкаси+21°... +12°
-
Чернігів+17°... +11°
-
Чернівці+22°... +12°
Віргінія, США
+ 27 °
Майже безхмарно
Погода Стерлінг
Відчувається як: +29 °
Вологість: 79 %
Тиск: 756 мм
Вітер: 2.0 м/с
Ймовірність опадів: 10 %
Схід: 05:48
Захід 20:39
Видимість: 16 км
Фаза місяця:
Стрічка новин