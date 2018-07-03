У Києві сьогодні хмарно, температура до +18°

08:30, 3 липня 2018
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Ввечері у столиці до +16°.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

Згідно з даними Погода УНІАН, 3 липня в Києві буде хмарно, температура до +18°.

В Україні сьогодні місцями прохолодно, дощі, на сході до +30° (карта)

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +18°, ввечері - до +14°. Вітер західний і південно-західний, до 5,5 м/с.

Сонце в столиці зійшло о 04:51, а зайде о 21:12.

Як повідомляв УНІАН, середня місячна температура в Україні в липні складе 20-24 градуси тепла.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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