У Києві сьогодні хмарно, температура до +18°
Ввечері у столиці до +16°.
Згідно з даними Погода УНІАН, 3 липня в Києві буде хмарно, температура до +18°.
В Україні сьогодні місцями прохолодно, дощі, на сході до +30° (карта)
За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +18°, ввечері - до +14°. Вітер західний і південно-західний, до 5,5 м/с.
Сонце в столиці зійшло о 04:51, а зайде о 21:12.
Як повідомляв УНІАН, середня місячна температура в Україні в липні складе 20-24 градуси тепла.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
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