У Києві сьогодні хмарно, температура до +18°

Ввечері у столиці до +16°.

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Згідно з даними Погода УНІАН, 3 липня в Києві буде хмарно, температура до +18°.

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За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +18°, ввечері - до +14°. Вітер західний і південно-західний, до 5,5 м/с.

Сонце в столиці зійшло о 04:51, а зайде о 21:12.

Як повідомляв УНІАН, середня місячна температура в Україні в липні складе 20-24 градуси тепла.

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