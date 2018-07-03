Синоптики попереджають про пожежну небезпеку
Місцями очікується пожежна небезпека 5 рівня.
3-6 липня у багатьох регіонах України очікується пожежна небезпека.
В Україні сьогодні місцями прохолодно, дощі, на сході до +30° (карта)
Про це попереджає ДСНС України з посиланням на Український гідрометцентр. "За даними УкрГідрометцентру, 3-6 липня у Донецькй, Запорізькій, більшості районів Дніпропетровської, Кіровоградської областей утримається надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека", - йдеться у повідомленні.
Раніше повідомлялося, що синоптики спрогнозували спекотне і багате на катаклізми літо.
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