Синоптики попереджають про пожежну небезпеку

09:17, 3 липня 2018
165
0

Місцями очікується пожежна небезпека 5 рівня.

Синоптики попереджають про пожежну небезпеку / фото УНІАН
Синоптики попереджають про пожежну небезпеку / фото УНІАН

3-6 липня у багатьох регіонах України очікується пожежна небезпека.

В Україні сьогодні місцями прохолодно, дощі, на сході до +30° (карта)

Про це попереджає ДСНС України з посиланням на Український гідрометцентр. "За даними УкрГідрометцентру, 3-6 липня у Донецькй, Запорізькій, більшості районів Дніпропетровської, Кіровоградської областей утримається надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека", - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що синоптики спрогнозували спекотне і багате на катаклізми літо.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
У Дніпропетровській області через негоду знеструмлено 23 населених пункти У Дніпропетровській області через негоду знеструмлено 23 населених пункти
В Україні сьогодні місцями прохолодно, дощі, на сході до +30° (карта) В Україні сьогодні місцями прохолодно, дощі, на сході до +30° (карта)
У Києві завтра без опадів, температура до +19° У Києві завтра без опадів, температура до +19°
Завтра в Україні місцями дощі, на сході до +30° (відеопрогноз) Завтра в Україні місцями дощі, на сході до +30° (відеопрогноз)
Помаранчеве небо і обвуглений ліс: потужні пожежі охопили північ Каліфорнії (фото, відео) Помаранчеве небо і обвуглений ліс: потужні пожежі охопили північ Каліфорнії (фото, відео)
У Краснодарському краї РФ випав град розміром з кулак (фото, відео) У Краснодарському краї РФ випав град розміром з кулак (фото, відео)
Погода на тиждень: в Україні місцями прохолодно, пройдуть дощі з грозами (карта) Погода на тиждень: в Україні місцями прохолодно, пройдуть дощі з грозами (карта)

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 26 °
Ясно і безхмарно
Погода Стерлінг
79 %
756 мм
2.0 м/с
12 %
Стрічка новин