Місцями очікується пожежна небезпека 5 рівня.

Синоптики попереджають про пожежну небезпеку / фото УНІАН

3-6 липня у багатьох регіонах України очікується пожежна небезпека.

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Про це попереджає ДСНС України з посиланням на Український гідрометцентр. "За даними УкрГідрометцентру, 3-6 липня у Донецькй, Запорізькій, більшості районів Дніпропетровської, Кіровоградської областей утримається надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека", - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що синоптики спрогнозували спекотне і багате на катаклізми літо.