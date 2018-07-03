У Дніпропетровській області через негоду знеструмлено 23 населених пункти

Знеструмлення сталося внаслідок поривів вітру після спрацювання системи захисту ліній електропередач.

На даний час проводяться роботи по відновленню електропостачання / kievcity.gov.ua

У Дніпропетровській області через негоду внаслідок спрацювання системи захисту ліній електропередач залишаються знеструмленими 23 населених пункти.

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Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій.

Як повідомляв УНІАН, 29-30 червня внаслідок поривів вітру після спрацювання системи захисту ЛЕП було знеструмлено 384 населених пункти в 10 областях України.