Руйнівні повені в Румунії: троє загиблих, затоплено п'ять магістралей

11:12, 3 липня 2018
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Також повідомлялося про декілька перебоїв в подачі електроенергії.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

Сильна злива в Румунії викликала широкомасштабні раптові повені.

Тайфун "Прапірун" накрив Південну Корею, є загиблий

Про це повідомляє The Weather Channel. Понад 750 осіб були врятовані, проте є і троє загиблих. Влада заявила, що п'ять національних автомагістралей були затоплені, також повідомлялося про декілька перебоїв в подачі електроенергії.

Раніше число жертв повеней і зсувів у В'єтнамі досягла 22.

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