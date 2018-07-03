Руйнівні повені в Румунії: троє загиблих, затоплено п'ять магістралей
Також повідомлялося про декілька перебоїв в подачі електроенергії.
Сильна злива в Румунії викликала широкомасштабні раптові повені.
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Про це повідомляє The Weather Channel. Понад 750 осіб були врятовані, проте є і троє загиблих. Влада заявила, що п'ять національних автомагістралей були затоплені, також повідомлялося про декілька перебоїв в подачі електроенергії.
Раніше число жертв повеней і зсувів у В'єтнамі досягла 22.
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