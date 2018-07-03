У Мумбаї через проливні дощі обвалився пішохідний міст

11:39, 3 липня 2018
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В результаті обвалення моста 5 осіб були поранені, ще одна людина опинилася під завалами.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

Пішохідний міст обвалився в Мумбаї в результаті проливних дощів.

Про це повідомляє The New York Times. Під вагою води уламки мосту впали на залізничні колії, пошкодивши їх, порушивши рух поїздів. Бетонна плита впала на порожні залізничні колії, пошкодивши частину даху платформи і високовольтні електричні дроти.

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В результаті обвалення моста 5 осіб були поранені, ще одна людина опинилася під завалами. Влада веде розслідування інциденту.

Раніше в Індонезії понад 2 тисяч осіб постраждали в результаті повені.

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