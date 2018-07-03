На Балі вулкан Агунг викинув стовп попелу на висоту двох кілометрів (фоторепортаж)
Як повідомили сейсмологи, виверження вулкана тривало трохи більше семи хвилин.
Вулкан Агунг на індонезійському острові Балі викинув стовп попелу на висоту двох кілометрів.
Про це повідомляє Express. Як повідомили сейсмологи, виверження вулкана тривало трохи більше семи хвилин.
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Виверження вулкана спровокувало лісові пожежі на відстані двох кілометрів від вершини вулкана, зазначає Jakarta Post.
Раніше повідомлялося, що через виверження вулкана Агунг евакуювали близько 300 місцевих жителів. У п'ятницю, 29 червня, тимчасово було закрито міжнародний і два місцевих аеропорта.
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