"Починаємо нагріватися": синоптик розповіла, коли в Україні потеплішає

Вже 4 липня протягом середи в Україні +23°...+28°.

Дощі, невеликі та локальні, ще можливі на Заході, Півночі та на Вінниччині / фото УНІАН

До України 4 липня прийде потепління.

Про це повідомила Наталка Діденко в Facebook. "У Києві очікується чудова комфортна температура повітря, близько +25°. Так, ми починаємо нагріватися. 4-го липня усі холодні прогалини поступово заповняться і протягом середи в Україні +23°...+28°. Дощі, невеликі та локальні, ще можливі на Заході, Півночі та на Вінниччині. Решта території - сухо, малохмарно, сонячно", - повідомила синоптик.

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За її словами, у Києві завтра без істотних опадів, в окремих районах можливий невеликий дощ. Вдень до +25°.

Раніше повідомлялося, що синоптики спрогнозували спекотне і багате на катаклізми літо.