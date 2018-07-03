У російському Норильську пройшов "кривавий" дощ (фото, відео)

14:12, 3 липня 2018
173
0

За даними джерела, близького до керівництва "Норильського нікелю", причиною події могло стати технологічне порушення на підприємстві.

У Норильську пройшов дощ червоного кольору.

Знімки такого незвичайного погодного явища опубліковані очевидцями. Повідомляється, що червоний дощ пройшов в одному з районів міста - Надії.

Інтернет-користувачі висловлюють різні припущення - від змитого пилу і викидів з заводу "Норільський нікель" до рівня радіації. Разом з тим, за даними джерела FlashSiberia, близького до керівництва «Норильського нікелю», причиною події могло стати технологічне порушення на підприємстві.

Раніше жителі Норильська повідомляли про "криваву" воду в двох річках.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
У Мумбаї через проливні дощі обвалився пішохідний міст У Мумбаї через проливні дощі обвалився пішохідний міст
Руйнівні повені в Румунії: троє загиблих, затоплено п'ять магістралей Руйнівні повені в Румунії: троє загиблих, затоплено п'ять магістралей
У Дніпропетровській області через негоду знеструмлено 23 населених пункти У Дніпропетровській області через негоду знеструмлено 23 населених пункти
Синоптики попереджають про пожежну небезпеку Синоптики попереджають про пожежну небезпеку
Завтра в Україні місцями дощі, на сході до +30° (відеопрогноз) Завтра в Україні місцями дощі, на сході до +30° (відеопрогноз)
Помаранчеве небо і обвуглений ліс: потужні пожежі охопили північ Каліфорнії (фото, відео) Помаранчеве небо і обвуглений ліс: потужні пожежі охопили північ Каліфорнії (фото, відео)
Останній день червня у Києві виявився найбільш дощовитим за 128 років Останній день червня у Києві виявився найбільш дощовитим за 128 років

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 25 °
Майже безхмарно
Погода Стерлінг
80 %
757 мм
1.4 м/с
13 %
Стрічка новин