У російському Норильську пройшов "кривавий" дощ (фото, відео)
За даними джерела, близького до керівництва "Норильського нікелю", причиною події могло стати технологічне порушення на підприємстві.
У Норильську пройшов дощ червоного кольору.
Знімки такого незвичайного погодного явища опубліковані очевидцями. Повідомляється, що червоний дощ пройшов в одному з районів міста - Надії.
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Інтернет-користувачі висловлюють різні припущення - від змитого пилу і викидів з заводу "Норільський нікель" до рівня радіації. Разом з тим, за даними джерела FlashSiberia, близького до керівництва «Норильського нікелю», причиною події могло стати технологічне порушення на підприємстві.
Раніше жителі Норильська повідомляли про "криваву" воду в двох річках.
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