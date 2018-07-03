У російському Норильську пройшов "кривавий" дощ (фото, відео)

На «Надії» пройшов «кривавий» дощ! Провісник апокаліпсису, не інакше!! . Обов'язково підпишись щоб бути в курсі подій! Хочеш поділитися відео або фото? Надсилай до Direct. Всі публікується анонімно (якщо не зазначено інше)! #Норильськ #Талнах #Кайеркан #Дудинка #Norilsk #житьВнорильске

Публікація від Норильськ. Жити В Норильську (@zhitvnorilske) 3 Лип 2018 в 2:43 PDT