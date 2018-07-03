Зимова казка: в Африці випав сніг (фото, відео)

Випало близько 10 см снігу, його в цю місцевість приніс холодний фронт.

Ілюстрація / REUTERS

У Південній Африці посеред літа випав сніг.

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Аномальні опади збентежили жителів Кейптауна. Про це повідомляє News24.

Snow in the mountains outside Cape Town. This is why it's so cold in Joburg this morning! pic.twitter.com/X1sWUQj2u7 — Doug Jones (@dougbjones) 3 липня 2018 р.

We can't get enough of the snow pictures. Some areas of the Western Cape were transformed into a winter wonderland yesterday. https://t.co/Ns2AyY3hfa pic.twitter.com/mzcqTxRo73 — Cape {Town} Etc (@CapeTownEtc) 3 липня 2018 р.

This family has travelled all the way from Cape Town's Southern Surbabs to see the snow in Ceres. #eNCA #Snow pic.twitter.com/Or7FYAackW — Athi Mtongana (@Artii_M) 3 липня 2018 р.

Жителі портового Кейптауна діляться враженнями від сильної заметілі. Випало близько 10 см снігу, його в цю місцевість приніс холодний фронт.

Раніше повідомлялося, що в Карпатах влітку знову пішов сніг.