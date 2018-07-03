Зимова казка: в Африці випав сніг (фото, відео)

14:49, 3 липня 2018
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Випало близько 10 см снігу, його в цю місцевість приніс холодний фронт.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

У Південній Африці посеред літа випав сніг.

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Аномальні опади збентежили жителів Кейптауна. Про це повідомляє News24.

Жителі портового Кейптауна діляться враженнями від сильної заметілі. Випало близько 10 см снігу, його в цю місцевість приніс холодний фронт.

Раніше повідомлялося, що в Карпатах влітку знову пішов сніг.

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