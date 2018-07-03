Завтра в Україні потеплішає, на сході до +27° (відеопрогноз)

На півночі можливі опади.

Завтра опади можливі лише на півночі / фото УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, у середу, 4 липня, в Україні потеплішає, найспекотніше буде на сході - до +27°.

Читайте також "Починаємо нагріватися": синоптик розповіла, коли в Україні потеплішає

На сході температура до +27°. Жителів південних регіонів очікує тепла і суха погода. Температура до +27°.

На заході України мінлива хмарність. Температура до +25°.

У північних областях мінлива хмарність, місцями дощ. Температура до +23°. В центрі місцями хмарно, температура до +25°.

За народним прогнозом, 4 липня - день Терентія. Вранці туман стелиться по траві - буде хороша погода. Якщо вранці трава суха - до ночі чекай на дощ.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.