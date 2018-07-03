Завтра в Україні потеплішає, на сході до +27° (відеопрогноз)
На півночі можливі опади.
Згідно з даними Погода УНІАН, у середу, 4 липня, в Україні потеплішає, найспекотніше буде на сході - до +27°.
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На сході температура до +27°. Жителів південних регіонів очікує тепла і суха погода. Температура до +27°.
На заході України мінлива хмарність. Температура до +25°.
У північних областях мінлива хмарність, місцями дощ. Температура до +23°. В центрі місцями хмарно, температура до +25°.
За народним прогнозом, 4 липня - день Терентія. Вранці туман стелиться по траві - буде хороша погода. Якщо вранці трава суха - до ночі чекай на дощ.
Прогноз погоди в Україні на середу, 4 липня
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
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