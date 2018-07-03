У Києві завтра ясно, температура до +23°

17:00, 3 липня 2018
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Ввечері у столиці до +17°.

У Києві завтра ввечері мінлива хмарність / фото УНІАН
У Києві завтра ввечері мінлива хмарність / фото УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, 4 липня в Києві очікується ясна та суха погода, температура до +23°.

"Починаємо нагріватися": синоптик розповіла, коли в Україні потеплішає

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +23°, ввечері - до +17°. Вітер південно-західний і західний, до 6,8 м/с.

Сонце в столиці зійде о 04:52, а зайде о 21:11.

Як повідомляв УНІАН, цього тижня в Україні місцями очікуються дощі з грозами.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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