У Києві завтра ясно, температура до +23°
Ввечері у столиці до +17°.
Згідно з даними Погода УНІАН, 4 липня в Києві очікується ясна та суха погода, температура до +23°.
"Починаємо нагріватися": синоптик розповіла, коли в Україні потеплішає
За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +23°, ввечері - до +17°. Вітер південно-західний і західний, до 6,8 м/с.
Сонце в столиці зійде о 04:52, а зайде о 21:11.
Як повідомляв УНІАН, цього тижня в Україні місцями очікуються дощі з грозами.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
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