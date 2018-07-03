В Японії три людини загинули від спеки
Майже 3,5 тисячі японців перебувають у лікарнях через спеку.
Спека в Японії викликала різке зростання числа потерпілих від теплового удару, три людини загинули від спеки.
Про це повідомляє Report.az. Майже 3,5 тисячі японців перебувають у лікарнях через спеку. За даними аварійних служб країни, минулого тижня температура повітря не опускалася нижче 30 градусів.
Синоптик давши прогноз на липень в Україні: дощовий циклон і спека до +33°
У той же час в минулому році 44 японця загинули більш ніж за чотири місяці через різке підвищення температури.
Раніше в Британії через спекотну та вітряну погоду сталася велика пожежа, евакуювали десятки будинків.
Читайте також
Погода в Україні
-
Вінниця+20°... +12°
-
Дніпро+25°... +15°
-
Донецьк+27°... +13°
-
Житомир+18°... +13°
-
Запоріжжя+27°... +15°
-
Івано-Франківськ+22°... +11°
-
Київ+19°... +13°
-
Кіровоград+21°... +11°
-
Луганськ+30°... +16°
-
Луцьк+18°... +13°
-
Львів+21°... +11°
-
Миколаїв+25°... +15°
-
Одеса+25°... +13°
-
Полтава+22°... +13°
-
Рівне+18°... +13°
-
Сімферополь+27°... +15°
-
Суми+21°... +12°
-
Тернопіль+20°... +11°
-
Харків+24°... +13°
-
Херсон+27°... +16°
-
Хмельницький+19°... +11°
-
Черкаси+21°... +12°
-
Чернігів+17°... +11°
-
Чернівці+22°... +12°
Віргінія, США
+ 27 °
Ясно і безхмарно
Погода Стерлінг
Відчувається як: +29 °
Вологість: 79 %
Тиск: 756 мм
Вітер: 1.4 м/с
Ймовірність опадів: 13 %
Схід: 05:48
Захід 20:39
Видимість: 16 км
Фаза місяця:
Стрічка новин