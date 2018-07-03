В Японії три людини загинули від спеки

Майже 3,5 тисячі японців перебувають у лікарнях через спеку.

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Спека в Японії викликала різке зростання числа потерпілих від теплового удару, три людини загинули від спеки.

Про це повідомляє Report.az. Майже 3,5 тисячі японців перебувають у лікарнях через спеку. За даними аварійних служб країни, минулого тижня температура повітря не опускалася нижче 30 градусів.

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У той же час в минулому році 44 японця загинули більш ніж за чотири місяці через різке підвищення температури.

Раніше в Британії через спекотну та вітряну погоду сталася велика пожежа, евакуювали десятки будинків.