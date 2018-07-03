Під Одесою пронісся смерч (відео)

22:23, 3 липня 2018
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За останні два тижні це вже другий випадок смерчів на Одещині.

Смерч пройшов у селі Маяки на Одещині / скріншот
Смерч пройшов у селі Маяки на Одещині / скріншот

Неподалік Одеси очевидці зафіксували смерч. Потужний вихор промчав полем, здійнявши хмару пилу та сміття.

У центрі Запоріжжя помітили смерч (відео)

Смерч у селі Маяки зафільмував і виклав у Мережу місцевий житель, йдеться в сюжеті ТСН.

За останні два тижні це вже другий випадок смерчів на Одещині. 17 червня у селищі Приморське відпочивальники на пляжі побачили одразу чотири вихори. Шкоди вони нікому не завдали, як і сьогоднішній.

А цими днями моторошне видовище спостерігали й відпочивальники в Кирилівці – курорті на Азовському морі, котрий розташований у Запорізькій області. З відео видно, що над морем утворився вихор. Він непорушно висів над морем у темних дощових хмарах.

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