У столиці Ірландії через посуху обмежили використання води

Країна, відома дощами і зеленим ландшафтом, переживає рідкісну посуху.

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У столиці Ірландії Дубліні ввели місячну заборону на полив за допомогою садових шлангів, наповнення басейнів і миття автомобілів та човнів з метою економії води.

Подібна заборона існує в Північній Ірландії, пише lb.ua з посиланням на The Irish Times.

Країна, відома дощами і зеленим ландшафтом, переживає рідкісну посуху. У деяких частинах країни вже 15 днів не було дощу.

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У червні температура досягала 32 градусів за Цельсієм, що було рекордним показником температури в Ірландії.

Утім, місцева влада зафіксувала вже не менше десяти випадків ігнорування заборони. Штрафи за порушення закону можуть скласти до 125 євро. Жителі обривають телефони служби водоканалу для отримання роз'яснень або рекомендації щодо обмежень та відключень.

Керуючий директор водоканалу Джеррі Грант попередив, що якщо восени не буде значних опадів, почнеться "сценарій кошмару". "Нам потрібен стійкий дощ. Якщо не буде проливного дощу, ми чекаємо на дуже суху осінь", - сказав він.

Відомо, що рівні споживання води в більшій частині Дубліна сягнули максимуму минулого тижня до рекордних 615 млн літрів на день. Після введення заборони на полив споживання знизилося до 575 мільйонів літрів в день, але рівень все одно залишається значно вище очікуваного споживання близько 565 мільйонів літрів в день.

За словами Гранта, заборону, імовірно, доведеться продовжити й у вересні.