В Україні сьогодні без опадів, на півдні температура до +29° (карта)

08:00, 4 липня 2018
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Найпрохолодніша погода очікується на півночі країни.

Сьогодні в Україні без опадів / 7-themes.com
Сьогодні в Україні без опадів / 7-themes.com

Згідно з даними Погода УНІАН, у середу, 4 липня, в Україні без опадів, найтепліше буде на півдні.

Під Одесою пронісся смерч (відео)

На сході без опадів, температура до +27°. Жителів південних регіонів очікує сонячна погода. Температура до +29°.

На заході України хмарно з проясненнями. Температура до +25°.

У північних регіонах без опадів. Температура до +23°. У центрі мінлива хмарність, температура до +25°.

Прогноз на 4 липня / УНІАН
Прогноз на 4 липня / УНІАН

За народним прогнозом, 4 липня - день Терентія. Вранці туман стелиться по траві - буде хороша погода. Якщо вранці трава суха - до ночі чекай дощу.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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