Сьогодні в Києві без опадів, вдень до +23°
У столиці очікується сильний вітер.
Згідно з даними Погода УНІАН, 4 липня в Києві без опадів, температура до +23°.
Під Одесою пронісся смерч (відео)
За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +23°, ввечері - до +19°. Вітер західний та південно-західний, до 6,7 м/с.
Сонце в столиці зійшло у 04:52, а зайде о 21:11.
Як повідомляв УНІАН, у середу, 4 липня, в Україні без опадів, найтепліше буде на півдні.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
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