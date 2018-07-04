Сьогодні в Києві без опадів, вдень до +23°

У столиці очікується сильний вітер.

Сьогодні в Києві без опадів / lifekiev.com

Згідно з даними Погода УНІАН, 4 липня в Києві без опадів, температура до +23°.

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За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +23°, ввечері - до +19°. Вітер західний та південно-західний, до 6,7 м/с.

Сонце в столиці зійшло у 04:52, а зайде о 21:11.

Як повідомляв УНІАН, у середу, 4 липня, в Україні без опадів, найтепліше буде на півдні.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.