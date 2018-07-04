Синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні

Пожежна небезпека сягає 5 класу.

В Україні зберігається пожежна небезпека / galinfo.com.ua

Протягом найближчих днів у багатьох регіонах України очікується надзвичайна пожежна небезпека.

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Про це попереджає Український гідрометцентр.

"4-6 липня у Донецькій, Запорізькій, більшості районів Дніпропетровської, Кіровоградської та Харківської областей надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у середу, 4 липня, в Україні без опадів, найтепліше буде на півдні.